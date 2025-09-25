На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт оценил возможность успешного наступления ВСУ

Анпилогов: разведанные из США не помогут ВСУ провести успешное наступление
Sofiia Gatilova/Reuters

Даже передача разведданных со стороны США не поможет Украине провести успешное наступление на поле боя. Такое мнение выразил президент фонда научных и исторических исследований «Основание», военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что Украина с начала президентства Дональда Трампа в США находится в состоянии голодного пайка по основным видам вооружений и боеприпасов. По словам Анпилогова, в сложившейся ситуации даже информация о местах сосредоточения российских войск и хранения боеприпасов, предоставленная союзниками, не сможет переломить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Эксперт подчеркнул, что для этого в первую очередь необходимо иметь средства и достаточное количество вооружений.

«Сейчас нет даже никаких признаков того, что Украине передается сколь либо значимое количество техники, боеприпасов, снабжения, что позволило бы даже производить авантюру масштаба, например, курского наступления 2024 года», — отметил он.

В то же время Анпилогов указал на то, что западные союзники Киева не смогут сразу выйти из украинского конфликта, поскольку тот, кто признает поражение, в том числе несет ответственность.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президенту США Дональду Трампу предоставили данные о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов. Других подробностей в материале не приводится.

Ранее в США оценили шансы Украины победить Россию.

