В список «Миротворца» внесли 11-летнего ребенка

В списки «Миротворца» внесли еще одного ребенка и двух подростков из России

1!-летний ребенок и двое 17-летних подростков из России внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что несовершеннолетних внесли в базу за нарушение государственной границы Украины.

В списки сайта не в первый раз вносятся дети. Недавно туда внесли девятилетних мальчиков и девочку, а также восьмилетнего мальчика. Их также обвинили в незаконном пересечении границы государства.

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых сайт называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, включая иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в адрес некоторых из них. Дуня Миятович, занимавшая в то время должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, охарактеризовала эту публикацию как «тревожным шаг, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

