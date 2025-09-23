Трех детей из России внесли в базу «Миротворец»

В украинскую базу данных «Миротворец» были внесены имена троих российских детей – двух девятилетних и одного восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, размещенной на «Миротворце», девятилетние Милана и Данил, а также восьмилетний Захар обвиняются в умышленном нарушении государственной границы Украины.

Отмечается, что случаи внесения детей и подростков в эту базу данных с публикацией их персональной информации происходят не впервые.

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых сайт называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, включая иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в адрес некоторых из них. Дуня Миятович, занимавшая в то время должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, охарактеризовала эту публикацию как «тревожным шаг, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Ранее Артем Дзюба попал в базу сайта «Миротворец».