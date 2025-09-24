Президент Узбекистана заявил о необходимости изменений Совбеза ООН

Мирзиёев: Ташкент выступает за трансформацию и расширение Совбеза ООН

Ташкент выступает за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Мирзиёев отметил, что Ташкент ценит усилия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по сохранению организации как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов.

«Наряду с этим выступаем за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами, защиты интересов развивающихся государств», — добавил президент Узбекистана.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций в нынешнем виде не способна выполнять свои основные функции по урегулированию кризисов.

По его словам, Совет Безопасности ООН оказался ограничен интересами всего пяти стран. Эрдоган заявил, что структура организации нуждается в «безотлагательной» реформе, чтобы ее участники могли вырабатывать справедливые решения для решения глобальных проблем.

Ранее Россия поддержала идею о реформировании Совбеза ООН.