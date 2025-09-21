В Кремле рассчитывают на усилия США и Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Песков: рассчитываем, что США будут прилагать усилия по урегулированию на Украине

Россия рассчитывает, что США и президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

20 сентября агентство Reuters писало, что противоречивая политика Трампа по отношению к России вызывает усталость у европейских дипломатов, работающих в Вашингтоне.

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп проявляет в частных беседах большее недовольство в отношении Путина, чем демонстрирует это публично. Кроме того, Келлог признал наличие разногласий с американским президентом по вопросу урегулирования текущего конфликта. Он отметил, что придерживается позиции о необходимости достижения прекращения огня и проведения последующих переговоров, в то время как Дональд Трамп предпочитает прямой диалог без предварительных условий.

