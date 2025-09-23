Трамп упрекнул Байдена за «насмешку» над США

Трамп на ГА ООН заявил, что при Байдене над США в мире все насмехались

В период президентства Джо Байдена над США в мире все насмехались. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

По его словам, сегодня Соединенные Штаты вновь пользуются уважением, «как никогда прежде».

«Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира», — высказал свою позицию республиканец.

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты ослабили «четыре года беззакония, слабости, радикализма», которые были при Байдене.

По мнению Трампа, еще год назад США испытывали огромные проблемы, но сейчас его администрация сделала так, что страна является «одной из самых мощных стран мира», никто не может с ней сравниться.

