Эксперт: Трамп повторяет ошибку Байдена

Аналитик Юшков: оказывая давление на Индию, Трамп повторяет ошибку Байдена
Угрожая РФ серьезными санкциями и оказывая давление на Индию, закупающую российскую нефть, президент США Дональд Трамп повторяет ошибку своего предшественника Джо Байдена. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

«Трамп сам активно пользовался темой подорожавшего бензина, когда как раз первая волна санкций против России заставила нас переориентироваться на Индию. Тогда, в мае-июне 2022 года, мы сокращали добычу на миллион баррелей в сутки. Цена нефти достигла 120 долларов за баррель. Сам Трамп обвинял в этом Байдена, говорил: вот, смотрите, до чего страну довел», — обратил внимание эксперт.

Он добавил, что один из главных рисков для Соединенных Штатов заключается в том, что их союзники отказываются поддерживать санкционные инициативы Вашингтона.

В феврале 2025 года были запущены переговоры по торговому соглашению между Индией и США. Однако с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стало снижать импорт углеводородов из РФ. После этого власти Соединенных Штатов резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.

Ранее Моди высказался о будущем отношений России и Индии.

