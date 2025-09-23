В Польше рассматривают возможность амнистии для граждан, воюющих за Украину

Сейм Польши в начале октября рассмотрит законопроект об отмене уголовного преследования поляков, воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил депутат Сейма от правящей Гражданской коалиции Павел Суский.

По словам политика, работа над инициативой «Закон о ненаказании добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины» началась еще в декабре 2024 года, однако она была приостановлена из-за ожидания позиции кабмина.

Депутат отметил, что в кабмине предложили сократить период предоставляемой амнистии с 31 декабря 2026 года, поскольку это записано в изначальном проекте, до даты вступления закона в силу.

Суский подчеркнул, что в стране за наемничество предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет, но прокуратура намеренно не преследует воюющих на Украине граждан Польши.

21 сентября лидер партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун сообщил, что в центре Варшавы проходит акция протеста против втягивания Польши ее правительством в вооруженный конфликт на Украине. Число участников акции составило несколько сотен человек.

Это уже четвертая подобная акция в Польше. Активисты обвиняют правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском в попытке втянуть Польшу в боевые действия на территории Украины.

Ранее Польша подняла в небо истребители на границе с Украиной.