Украина может потерять поддержку некоторых союзников в Европе

Украина после сокращения военной помощи со стороны США может лишиться поддержки ряда стран Европы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

«Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощи США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе», — говорится в материале.

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Брюссель заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования.

Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

В сентябре журнал The Atlantic сообщил, что США приостанавливают продажи некоторым европейским странам вооружений, в частности систем противовоздушной обороны Patriot, из-за сокращения запасов.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский попытается убедить Трампа поддержать новое наступление.