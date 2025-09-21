Меркурис заявил, что Зеленский потребует от США поддержать новое наступление ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский попытается убедить лидера США Дональда Трампа поддержать финансово новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе двусторонних переговоров в Нью-Йорке. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Он (Зеленский — «Газета.Ru») мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью до наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов», — заявил аналитик.

По мнению Меркуриса, ситуация на фронте с каждым днем ухудшается для ВСУ, более того, нестабильная позиция американского лидера по украинскому конфликту все больше осложняет поддержку Европы и грозит обернуться принятием критических и непопулярных решений.

Именно поэтому Зеленский предупредил депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена, указал эксперт. Украинскому президенту необходимо обсудить с Трампом не дальнейшее финансирование ВСУ, а скорейшее мирное урегулирование конфликта, резюмировал Меркурис.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом планирует проведение двухсторонних переговоров Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Зеленским. В публикации издания украинский президент назван одним из мировых лидеров.

Ранее Зеленский ответил Трампу на его ультиматум Европе о санкциях против России.