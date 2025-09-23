На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-главком НАТО призвал к «полноценному военному ответу» России на беспилотники

Экс-главком Ставридис: НАТО должно дать полноценный военный ответ России
true
true
true
close
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

НАТО необходимо «начать полноценный военный ответ» на якобы нарушения воздушного пространства стран альянса со стороны России. Об этом заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

«Долгосрочный план НАТО должен включать создание полной бесполетной зоны над Украиной, но сейчас НАТО следует начать полноценный военный ответ на российские воздушные вторжения — как беспилотные, так и пилотируемые», — подчеркнул он.

По словам Ставридиса, простое сопровождение российских истребителей домой раз за разом не привлечет внимания Кремля.

Военный отметил, что НАТО должна обеспечить круглосуточное прикрытие восточного фланга самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), увеличить число истребителей в составе сил быстрого реагирования в Германии и Испании, а также использовать «многочисленные уроки, полученные в ходе украинской войны, для борьбы с российскими беспилотниками».

«К ним относятся меры кинетического характера — физические барьеры, беспилотные летательные аппараты для борьбы с беспилотниками, недорогое наземное оружие (антидроновое оружие. – «Газета.Ru»)», — написал Ставридис.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России.

