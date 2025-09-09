На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о доступе хакеров РФ к фондам — спонсорам ВСУ

РИА Новости: хакеры из РФ взломали четыре фонда — спонсора ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock AI/FOTODOM

Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов — спонсоров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей хакерской группировки.

Собеседник агентства рассказал, что хакеры «взяли в работу» четыре фонда, один из которых — международный фонд Invictus. Они внесли корректировки в системные настройки администратора, что привело к отключению и некорректной работе фондов.

«Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу», — поделился он.

Отмечается, что из украинских фондов под атаку попали «НА ЩИТІ» (На щите. — «Газета.Ru»), который в результате атаки исчез из поисковой системы. Также был атакован фонд «Фундація сили» (Фундация силы. — «Газета.Ru»). Фонды финансировали ВСУ, передавая украинской армии автомобили, дроны, антенны Starlink, рации, продукты и личное обмундирование.

Еще один украинский фонд, попавший под атаку русских хакеров, спонсировал спецподразделение ВСУ «Кракен», 108-ой отдельный батальон ВСУ «Волки Да Винчи», боевиков террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), спецподразделение ВСУ «Омега» и «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В августе российский хакер под ником PalachPro установил место, из которого украинские беспилотники бьют по Крыму и Краснодару.

По его словам, на Крым БПЛА запускают из соседних регионов. Чаще всего под эти цели Украина выбирает аэродромы, отметил хакер.

Один из таких аэродромов находится рядом с подконтрольным ВСУ Херсоном. Российские войска ранее нанесли удары «Искандером» по пункту запуска БПЛА на аэродроме под Харьковом.

Ранее стало известно, что хакеры взломали главную программу ВСУ по управлению войсками.

