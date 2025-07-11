Российские хакеры взломали главную программу ВСУ

Российские хакеры получили доступ к основной программе вооруженных сил Украины (ВСУ) по управлению войсками, мониторингу позиций и перемещения подразделений вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, программа под названием «Дельта» — основной тактический инструмент украинских военнослужащих. Она вошла в эксплуатацию ВСУ в 2023 году, вскоре Киев одобрил ее вывод в интернет-облако за пределами страны во избежание кибератак.

Тем не менее, хакеры из KillNet, PalachPro и Beregini получили доступ к программе и всем данным внутри. Сообщается, что в программе отображалась карта в режиме реального времени. В частности, транслировались данные с дронов, спутников и информация от разведки.

В настоящий момент главное управление разведки Украины проводит аудит безопасности в связи с серией инцидентов, связанных с деятельностью хакеров из России.

До этого хакеры Killnet и Beregini взломали систему Maxar, лишив тем самым ВСУ доступа к спутниковым снимкам. По данным канала, украинские войска использовали данные системы с начала специальной военной операции для анализа боевой обстановки. Теперь же хакеры скачали все данные российских объектов, из-за чего сервис перестал работать, отметили журналисты.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.