ЕК и приграничные с Россией страны планируют обсудить меры защиты от дронов

ЕК и приграничные с Россией страны ЕС 26 сентября обсудят меры защиты от БПЛА

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и представители семи приграничных с Россией стран Европейского союза обсудят 26 сентября меры для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, его слова приводит РИА Новости.

«Могу подтвердить, что эта встреча состоится в пятницу, приглашены представители всех семи приграничных стран, а также Украина», — сказал он.

Представитель ЕК отметил, что приглашения направили министрам соответствующих государств, но пока уровень участия неизвестен.

4 сентября газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты намерены отказаться от некоторых программ финансирования иностранной помощи в области обороны для стран, которые граничат с Российской Федерацией. Издание отмечает, что страны Европейского союза «поражены» этим решением Вашингтона, в данный момент они пытаются прояснить детали.

