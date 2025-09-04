На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что страна сократит помощь на оборону для европейских стран

FT: США откажутся от ряда программ помощи в обороне для граничащих с РФ стран
Антон Денисов/РИА Новости

США намерены отказаться от некоторых программ финансирования иностранной помощи в области обороны для стран, которые граничат с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали дипломатов европейских стран о том, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах», — говорится в статье.

В публикации утверждается, что это может сократить поддержку на сотни миллионов долларов.

Издание отмечает, что страны Европейского союза «поражены» этим решением Вашингтона, в данный момент они пытаются прояснить детали.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Коалиция желающих» хочет в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины. По его словам, 26 стран в рамках «коалиции желающих» выразили готовность обеспечивать военное присутствие на Украине «на земле, в воздухе или в море».

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может надавить на Евросоюз из-за России.

