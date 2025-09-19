На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили слова Трампа о Путине

Песков: эмоциональность Трампа по отношению к конфликту на Украине понятна
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Эмоциональность президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине понятна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о том, что российский лидер Владимир Путин «подвел» его, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин также остается привержен мирному урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря, президент России многое делает для заключения мира путем дипломатии. Однако правительство Украины и европейские лидеры делают обратное, подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил, что Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома уточнил, что надеялся быстро завершить конфликт на Украине благодаря хорошим отношениям с российским коллегой, но сделать это оказалось сложнее, чем он предполагал.

Ранее Лавров объяснил, почему США хотят убрать Украину c повестки дня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами