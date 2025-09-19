В Кремле оценили слова Трампа о Путине

Эмоциональность президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине понятна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о том, что российский лидер Владимир Путин «подвел» его, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин также остается привержен мирному урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря, президент России многое делает для заключения мира путем дипломатии. Однако правительство Украины и европейские лидеры делают обратное, подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил, что Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома уточнил, что надеялся быстро завершить конфликт на Украине благодаря хорошим отношениям с российским коллегой, но сделать это оказалось сложнее, чем он предполагал.

