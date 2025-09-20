На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

Axios: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года
true
true
true
close
Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного договора 1979 года из-за увеличения военного контингента на Синайском полуострове. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По данным портала, Нетаньяху предоставил госсекретарю Марко Рубио список действий Египта на Синае, которые, по его словам, являются серьезными нарушениями соглашения, гарантом которого выступают США. Он также попросил Вашингтон оказать давление на Каир.

Израильский чиновник рассказал, что Египет создает наступательную военную инфраструктуру в регионе, включая модернизацию авиабаз и строительство подземных хранилищ ракет. Также Египет, по их словам, не предоставил достаточных объяснений предназначения этой инфраструктуры.

По данным Axios, Нетаньяху обратился к США после безрезультатных прямых переговоров с Египтом. Ситуацию осложняет сокращение миссий международной группы наблюдателей, возглавляемой США.

При этом неназванный египетский чиновник в комментарии порталу опроверг обвинения и заявил, что США не связывались с Египтом по этому вопросу.

Ранее Нетаньяху заявил, что удар по Катару был оправдан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами