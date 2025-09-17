Нетаньяху заявил, что никогда не считал Катар нейтральной страной

Нетаньяху: Катар никогда не был произраильским или нейтральным

Катар никогда не занимал произраильскую или нейтральную позицию, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции, Нетаньяху подчеркнул, что никогда не считал катарцев произраильскими или хотя бы нейтральными. Был лишь опыт в их частичном использовании. В связи с этим премьер-министр отметил, что военная операция Израиля по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре была абсолютно оправданной.

Нетаньяху обвинил власти эмирата в том, что они не оказали достаточно сильного давления на ХАМАС в деле освобождения израильских заложников. В качестве примера финансируемой властями Катара антиизраильской деятельности премьер привел деятельность панарабского телеканала Al Jazeera, которая является «адским антисемитизмом».

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее в ООН осудили удар Израиля по столице Катара.