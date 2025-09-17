На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обозначил ключевое условие для гарантий безопасности Украине

Лавров: гарантии безопасности Украине должны соответствовать Уставу ООН
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Гарантии безопасности, предоставляемые Украине, должны соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в Уставе ООН и в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Мы будем настаивать на том, чтобы, конечно, были гарантии безопасности. Мы этого добивались и феврале 2014 года, и затем через год, когда согласовали и одобрили новые принципы и договоренности», — подчеркнул министр в рамках круглого стола для зарубежных послов, посвященном урегулированию конфликта на Украине.

По словам Лаврова, эти гарантии безопасности, в частности, должны опираться на принцип, который гласит, что ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть выработаны как для России, так и для Украины. Глава государства подчеркнул, что российская сторона будет их уважать и исполнять в полном объеме.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности. По его словам, осталось лишь несколько нюансов.

Ранее в Киеве назвали более надежную гарантию вместо отправки европейских войск.

