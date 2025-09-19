На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД России отверг сомнения в российской принадлежности ЗАЭС

МИД: Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил МИД РФ.

В ведомстве отреагировали на резолюцию, принятую в ходе 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС)», — говорится в заявлении МИД РФ.

Генеральная конференция МАГАТЭ, проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46, что стало рекордным показателем для подобных решений. Об итогах голосования сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, среди воздержавшихся оказались Венгрия и США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ оценили желание МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС.

