МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности Украины. При голосовании воздержались 46 стран — это рекорд

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46, что стало рекордным показателем для подобных решений. Об итогах голосования сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, среди воздержавшихся оказались Венгрия и США.

Документ касается ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под контролем российской армии с марта 2022 года. В тексте резолюции говорится, что ЗАЭС и все ядерные объекты страны должны функционировать исключительно под суверенным контролем Украины. Резолюция требует «немедленного вывода несанкционированного военного и иного персонала» с территории станции и передачи объекта украинским властям. Также закрепляется поддержка работы постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и необходимость свободного доступа экспертов агентства ко всем помещениям и системам.

Резолюция осуждает удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Особое внимание уделено линиям внешнего электропитания, от которых зависит безопасность реакторов. МАГАТЭ подчеркивает, что атаки на энергосети создают риски радиационной угрозы не только для Украины, но и для соседних государств. Кроме того, документ поощряет оказание технической помощи Киеву, включая сотрудничество агентства с министерством энергетики Украины и проекты по укреплению систем безопасности.

Голосование

Резолюция была одобрена открытым голосованием. По словам постпреда РФ Михаила Ульянова, за нее высказались 62 государства, а 46 стран воздержались. Таким образом, более половины членов МАГАТЭ либо не поддержали, либо не стали препятствовать принятию документа. Независимого подтверждения состава воздержавшихся пока нет: агентство публикует только суммарные цифры без поименного списка.

Известно, что против проголосовали семь стран, однако их перечень также не раскрыт.

В 2023 году за аналогичную резолюцию проголосовали 69 стран, против — 6, воздержались — 33. Нынешние результаты фиксируют снижение числа сторонников и резкий рост числа воздержавшихся. Дипломаты отмечают, что это первый случай, когда воздержавшихся оказалось больше трети участников.

«Здравый смысл»

close Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов РИА Новости

Ульянов назвал резолюцию «антироссийской» и подчеркнул, что поддержали ее лишь треть членов агентства.

«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал постпред РФ в своем Telegram-канале.

По его мнению, рекордное количество воздержавшихся свидетельствует о том, что многие государства пересмотрели свои позиции и не готовы напрямую поддерживать украинские инициативы.

Дипломат также заявил, что наделять Генеральную конференцию полномочиями Совета Безопасности ООН неправомерно. Конференция, по его словам, не имеет права принимать решения по вопросам войны и мира, территориальной целостности или вывода военного персонала. В дополнение он указал, что в последнее время «интенсивность украинских атак выросла многократно» и что они осуществляются «фактически ежедневно», создавая угрозы безопасности ЗАЭС и миссии МАГАТЭ.

К чему обязывает резолюция

Принятие резолюции по Украине стало ключевым событием 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене с 15 по 19 сентября. В повестке конференции рассматриваются не только украинские вопросы, но и проблемы ядерной безопасности в других регионах, включая Ближний Восток и Восточную Азию. Участники обсуждали инициативы о недопущении атак на ядерные объекты и необходимость укрепления международных норм в этой сфере.

Хотя резолюции Генеральной конференции не имеют обязательной юридической силы, они создают политическую рамку для работы агентства и задают направление для деятельности гендиректора и инспекторских миссий.

В предыдущие годы МАГАТЭ неоднократно принимало резолюции, касающиеся Украины. В 2022–2024 годах в них подчеркивалась необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС и сохранения постоянного присутствия инспекторов.

В ближайшие месяцы работа МАГАТЭ на ЗАЭС продолжится, включая миссию ISAMZ, которая обеспечивает круглосуточное наблюдение за состоянием станции.