На Украине ответили, ведут ли переговоры с Россией

Умеров: сейчас Украина не контактирует с Россией по решению конфликта

В настоящее время Украина не ведет переговоры с Россией о прекращении вооруженного конфликта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, передает канал Clash Report.

«В настоящее время Украина не ведет переговоров с Россией о прекращении войны», — передает канал слова Умерова.

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным «без каких-либо условий» — но не намерен приезжать для этого в Москву. Действительно ли Киев хочет переговоров и насколько важен выбор места для встречи — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на слова украинского президента пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине.

Идею о трехсторонней встрече лидеров Украины, России и США начал активно продвигать президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным на Аляске. Он заявил о намерении добиваться прямых переговоров между Москвой и Киевом и предложил рассмотреть также трехсторонний формат.

Ранее Зеленский провел переговоры с эмиром Катара.