Зеленский провел переговоры с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и пригласил его на саммит по возвращению украинских детей в Нью-Йорке. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организовываем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме-нашим детям и усилиям по их возвращению. Для нас важно, чтобы Катар был представлен», — отметил президент.

Зеленский также поблагодарил эмира Катара за помощь в возвращении украинских детей, оказавшихся на территории России.

«Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи», — подчеркнул украинский президент.

В конце августа Россия при содействии Катара передала Украине трех детей в рамках инициативы по воссоединению семей. Омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова внесла вклад в содействие переезду на Украину молодого человека с ограниченными возможностями. В общей сложности, аппарат уполномоченного оказал помощь в воссоединении 26 детей с их семьями в России (18 семей) и 115 детей с близкими на Украине и в других странах (91 семья).

Ранее Зеленский посетил ДНР.