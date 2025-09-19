На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Саудовская Аравия утратила доверие к США после израильских ударов по Катару

WSJ: Саудовская Аравия ищет новые альянсы из-за снижения доверия к США
true
true
close
Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия после израильских ударов по Катару начала поиск новых альянсов в сфере безопасности, поскольку доверие к США ослабело. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Саудовская Аравия десятилетиями полагалась на военную защиту США. Теперь она ищет другую сторону. В среду арабское государство Персидского залива подписало оборонный пакт с Пакистаном, единственной страной с мусульманским большинством, обладающей ядерным оружием», — говорится в материале.

О сделке было объявлено через неделю после того, как Израиль нанес ракетный удар по политическим деятелям группировки ХАМАС в Катаре, еще одном ключевом партнере США в странах Персидского залива.

WSJ считает, что договоренность Саудовской Аравии и Пакистана может изменить баланс сил в регионе и указывает на то, что Эр-Рияд хочет устранить свою зависимость от Вашингтона в вопросах национальной безопасности.

18 сентября телекомпания Al Jazeera сообщила, что арабские страны Персидского залива расширили сотрудничество в военной сфере из-за атаки Израиля на Катар.

Ранее в США сообщили, что у Трампа была возможность предотвратить удар по Катару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами