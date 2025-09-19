СМИ: Саудовская Аравия утратила доверие к США после израильских ударов по Катару

Саудовская Аравия после израильских ударов по Катару начала поиск новых альянсов в сфере безопасности, поскольку доверие к США ослабело. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Саудовская Аравия десятилетиями полагалась на военную защиту США. Теперь она ищет другую сторону. В среду арабское государство Персидского залива подписало оборонный пакт с Пакистаном, единственной страной с мусульманским большинством, обладающей ядерным оружием», — говорится в материале.

О сделке было объявлено через неделю после того, как Израиль нанес ракетный удар по политическим деятелям группировки ХАМАС в Катаре, еще одном ключевом партнере США в странах Персидского залива.

WSJ считает, что договоренность Саудовской Аравии и Пакистана может изменить баланс сил в регионе и указывает на то, что Эр-Рияд хочет устранить свою зависимость от Вашингтона в вопросах национальной безопасности.

18 сентября телекомпания Al Jazeera сообщила, что арабские страны Персидского залива расширили сотрудничество в военной сфере из-за атаки Израиля на Катар.

Ранее в США сообщили, что у Трампа была возможность предотвратить удар по Катару.