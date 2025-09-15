В США выяснили, что у Трампа была возможность предотвратить удар по Катару

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был шанс попробовать предотвратить атаку Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре, так как премьер-министр еврейского государства предупредил американского лидера о своих планах незадолго до удара. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Семь израильских чиновников сообщили Axios, что Белый дом знал об этом заранее, хотя сроки для предотвращения удара и были сжатыми», — говорится в материале.

При этом в Белом доме утверждали, что администрации США рассказали об атаке только после того, как ракеты уже были запущены.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

