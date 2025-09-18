На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны Персидского залива расширили военное сотрудничество из-за удара по Дохе

Al Jazeera: страны Персидского залива расширили сотрудничество в военной сфере
true
true
true
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Арабские страны Персидского залива расширили сотрудничество в военной сфере из-за атаки Израиля на Катар. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на итоги заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Совет обороны принял ряд мер по расширению обмена разведывательными данными через объединенное военное командование и ускорению работы <...> системы раннего предупреждения о баллистических ракетах», — говорится в материале.

В ходе заседания участники совета осудили удар по катарской Дохе и отметили, что атака на Катар — это «нападение на все страны ССАГПЗ».

ССАГПЗ представляет собой организацию для сотрудничества стран Персидского залива в различных сферах, включая военную. В ее состав входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

9 сентября израильские военные нанесли удар по руководству радикального палестинского движения ХАМАС, находившемуся в Дохе. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля разрушили надежды на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее в США выяснили, что у Трампа была возможность предотвратить удар по Катару.

