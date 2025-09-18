На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России может появиться отдельное ведомство по ЖКХ

Слуцкий предложил создать в России отдельное ведомство, отвечающее за ЖКХ
Максим Блинов/РИА Новости

В России надо создать отдельное ведомство, отвечающее за работу ЖКХ. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Слуцкий отметил, что проблема ЖКХ накоплена годами. По его словам, сети с советского времени приходят в упадок, а многие управляющие компании непрофессиональны. Лидер ЛДПР считает, что создание отдельного ведомства обеспечит комплексный контроль и надзор за участниками рынка в сфере ЖКХ.

«Надо контроль за ЖКХ выводить из частной обратно в государственную сферу», — заявил Слуцкий.

Владимир Путин отметил, что сейчас эта работа ведется в рамках министерства строительства. При этом президент допустил создание отдельного ведомства, ответственного за работу ЖКХ. Однако он добавил, что над этим вопросом надо хорошо подумать во избежание излишней бюрократии.

«Если будет ведомство, значит будет бюрократическое, ведомство не может не быть не бюрократическим. Так не получится», — сказал Путин.

До этого в Минстрое РФ предложили вернуть в систему российского жилищно-коммунального хозяйства некоторые элементы государственного управления.

Ранее в Госдуме рассказали о предстоящем переносе крайней даты оплаты услуг ЖКХ.

