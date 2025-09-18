На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Залужный и Зеленский могут выйти во второй тур выборов на Украине

«Страна»: Зеленский и Залужный выйдут во второй тур в случае выборов президента
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный удерживает лидерство в опросах, за кого проголосовали бы украинцы на выборах президента. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно исследованию группы «Рейтинг», на данный момент Залужный набрал бы 33,4% голосов, тогда как украинский лидер Владимир Зеленский - 28,5%. В таком случае они оба вышли бы во второй тур.

Дальше с большим отрывом идет бывший президент Петр Порошенко - 6,4% и глава ГУР Кирилл Буданов - 5,8%.

17 сентября «Страна» сообщала, что власти Украины активно готовятся к выборам. На это указывают многие действия офиса президента Владимира Зеленского.

Среди прочего, источник в политических кругах указал на признаки подготовки к выборам. По его словам, в бюджете Украины на 2026 год расходов на социальную сферу заложено в разы больше, чем на оборону.

Ранее в США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины.

