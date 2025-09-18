Политолог назвал страны, которые больше всего пострадали без туристов из РФ

Финляндия действительно достаточно сильно пострадала в экономическом плане после ограничений, введенных против российских туристов, но это не самая пострадавшая страна Евросоюза. Так политолог Борис Межуев прокомментировал «Газете.Ru» слова специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова об «обезлюживании» Финляндии.

«По моему мнению, больше других стран Евросоюза от ограничений для российских туристов пострадала Чехия. До введения санкций именно в эту страну массово ездили туристы из РФ на новогодние праздники, это был чуть ли не отдельный бизнес. Сейчас же Прага ведет себя достаточно жестко по отношению к Москве и в плане получения туристических виз, и в целом», — сказал политолог.

По его мнению, от отсутствия российских туристов также сильно пострадала Болгария, куда россияне часто ездили для пляжного отдыха и где многие приобретали себе недвижимость.

«Думаю, что от сокращения турпотока пострадала еще и итальянская экономика. Несмотря на то, что Италия все еще продолжает охотно выдавать визы для русских туристов, их число несоизмеримо уменьшилось. Финляндия же пострадала от антироссийских санкций, скорее потому что у нас есть общие границы и русские часто приезжали туда просто в магазин или на пару дней в качестве выезда выходного дня», — заключил Межуев.

Постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией. Наибольшие трудности, по его словам, испытывают жители юго-восточной части страны, поскольку там началось «обезлюживание» из-за отсутствия российских туристов.

Ранее в Госдуме заявили, что не ждут полного запрета на въезд туристов из России в Евросоюз.