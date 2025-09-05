На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве назвали более надежную гарантию вместо отправки европейских войск

Military Times: в Киеве опасаются, что отправка войск ЕС — ненадежная гарантия
Jean-Francois Badias/AP

На Украине обеспокоены тем, что отправка европейских войск может быть дорогой и ненадежной гарантией безопасности. Об этом сообщает издание Military Times со ссылкой на украинского чиновника.

«Украинский чиновник... выразил обеспокоенность тем, что размещение войск на земле станет дорогостоящей гарантией безопасности с неподтвержденными практикой результатами», — говорится в публикации.

Собеседник издания усомнился, что европейские войска в случае их отправки на Украину «вступят в бой», если будет совершено на страну возможное нападение. По его мнению, установка европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield («Европейский небесный щит») станет более надежной гарантией безопасности для Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной гарантией безопасности для его страны является «сильная армия». Он отметил, что «коалиция желающих» на заседании в Париже 4 сентября обсудила готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности Украины на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Стороны скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности, добавил он.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.

