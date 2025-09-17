В МИД РФ заявили, что не приглашали представителей США наблюдать за учениями в Белоруссии

Россия не приглашала представителей США наблюдать за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025» на своих полигонах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
По его словам, в данном случае вопрос приглашения иностранных представителей отрабатывался по линии Белоруссии.
Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.
15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.
Ранее Путин назвал цель учений «Запад».