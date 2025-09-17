В МИД РФ заявили, что не приглашали представителей США наблюдать за учениями в Белоруссии

Рябков: Россия не приглашала представителей США наблюдать за «Западом-2025»

Россия не приглашала представителей США наблюдать за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025» на своих полигонах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, в данном случае вопрос приглашения иностранных представителей отрабатывался по линии Белоруссии.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

Ранее Путин назвал цель учений «Запад».