Действующий губернатор Развожаев победил на выборах главы Севастополя

Губернатор Развожаев набрал 81,72% голосов на выборах главы Севастополя
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Действующий губернатор Михаил Развожаев получил cвыше 80% голосов на выборах главы региона в Севастополе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК региона.

Чиновник победил с 81,72% голосов при явке в 60,7%.

По данным ЦИК, второе место на выборах занял кандидат от ЛДПР Илья Журавлев с 5,75% голосов, третье — представитель КПРФ Геннадий Кушнир с 3,91%, а четвертое — выдвинувшаяся от «Новых людей» Ирина Салина с 3,54% голосов. Пятый кандидат, Сергей Круглов из «Справедливой России — За правду», получил 3,29% голосов.

Развожаев занимает пост главы Севастополя с июля 2019 года. Ему 44 года. Чиновник родился в Красноярске и закончил там же педагогический университет. С 2003 по 2014 год он работал в администрации губернатора Красноярского края, затем он занимал пост заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа. С октября по 15 ноября 2018 года Развожаев был врио главы Хакасии.

Ранее Развожаев объяснил, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе.

