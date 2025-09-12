На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал страну, которая беспокоит Польшу помимо Украины

Военэксперт Крапивник: помимо Украины Польшу беспокоит милитаризация Германии
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

«Инцидент с беспилотниками» в Польше вызвал тревогу у местных властей. При этом часть польских элит беспокоит не только украинское направление, но и действия Германии, усиливающей свои военный потенциал. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

«Новое руководство во главе с [президентом Польши Каролем Навроцким], похоже, пытается отодвинуться от украинского театра. Кажется, оно, наоборот, начинает очень криво смотреть в сторону немцев, которые собираются догнать свои вооруженные силы до отметки в полмиллиона солдат за следующие полтора года», — отметил специалист.

Он также напомнил, что в ФРГ открыли новый завод для производства 155-миллиметровых снарядов и ракет, начали производить танки «Леопард-2». Кроме того, по его словам, немцы заявляют, что будут главной военной силой Европы, что не может не волновать поляков.

«Конечно, полякам из-за этого немного тревожно. У них обычно нехорошая история случается с немцами, когда те начинают идти по этой тропинке», — заключил Крапивник.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими.

В Минобороны РФ при этом отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве сообщили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Швейцарии допустили причастность Украины к инциденту с БПЛА в Польше.

