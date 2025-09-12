Депутат Меттан: инцидент с БПЛА в Польше может быть провокацией Украины

Инцидент с проникновением в воздушное пространство Польши неизвестных беспилотников может быть провокацией Украины, организованной при поддержке спецслужб Запада. Об этом в интервью ТАСС заявил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

«Посмотрим, что покажет расследование, но есть большая вероятность, что это новая провокация Украины, организованная в сотрудничестве с некоторыми западными спецслужбами», — заявил он.

По словам политика, целью подобного вмешательства может быть давление на президента США Дональда Трампа, чтобы он ввел новые антироссийские санкции. Депутат отметил, что подобная акция может быть также направлена на создание необходимости со стороны Европы продолжать военное усиление украинской стороны и отвлечение от внутренних проблем европейских стран.

Меттан подчеркнул, что инцидент с БПЛА произошел прямо в момент разгара политического кризиса во Франции, социального кризиса в Великобритании и экономического кризиса в Германии.

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Варшава обвинила в инциденте РФ и запросила консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития беспилотников над территорией страны.

Ранее в Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками.