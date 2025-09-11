Члены Совбеза ООН осудили удары по Катару

Члены Совбеза ООН в совместном заявлении осудили удары Израиля по Катару

Члены Совета Безопасности ООН выпустили совместное заявление для прессы, в котором выразили осуждение атак Израиля на территории Катара. Об этом пишет РИА Новости.

«Члены Совбеза осудили последние атаки, произошедшие в Дохе», — говорится в тексте заявления.

При этом в документе не содержится упоминаний об Израиле как о стороне, ответственной за эти атаки.

Кроме того, члены Совбеза выразили свою поддержку суверенитету и территориальной неприкосновенности государства.

В заявлении также отмечается важность деэскалации напряженности и выражена солидарность с Катаром.

«Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН», — подчеркивается в заявлении.

9 сентября Израиль нанес удар по зданию в Дохе, в котором находились представители руководства ХАМАС. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров движения и несет за нее ответственность.

Ранее власти Катара заявили, что Израиль уничтожил надежду на освобождение заложников в Газе.