На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский сравнил инцидент с дронами в Польше с «зелеными человечками» в Крыму

Зеленский назвал инцидент с дронами в Польше репетицией и вспомнил о Крыме
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал «неслучайным» инцидент с беспилотниками в Польше и сравнил его с ситуацией в Крыму в 2014 году.

«Отвечая на вопросы журналистов, я подчеркнул: то, что произошло в Польше, не случайно. Это репетиция, психологически очень похожая на то, что Россия делала раньше с Крымом. Тогда Россия использовала «зеленых человечков», — высказался украинский лидер.

По его словам, роль «человечков» в настоящее время играют БПЛА.

О том, что налет дронов был якобы «тестом от России», заявил также президент Польши Кароль Навроцкий.

Утром 10 сентября польское воздушное пространство было нарушено несколькими беспилотными летательными аппаратами. Премьер-министр Польши Дональд Туск оперативно собрал экстренное заседание правительства. Позже он сделал заявление в социальной сети X, возложив ответственность за произошедшее на Россию.

В Министерстве обороны РФ, комментируя инцидент, заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в ведомстве выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России. Впоследствии республика воссоединилась с РФ.

Ранее стало известно, что Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами