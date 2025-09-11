Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО

ФРГ усилит военное присутствие на востоке НАТО из-за инцидента с БПЛА в Польше

ФРГ усилит свое военное присутствие на восточных границах НАТО из-за инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом журналистам заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Конелиус, сообщает РИА Новости.

«Правительство Германии в ответ на недавние нарушения воздушного пространства Польши со стороны России усилит свое участие на восточной границе НАТО», — сказал он.

11 сентября заместитель главы минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что власти республики приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 тысяч солдат.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Польские СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты указали, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее военный эксперт разоблачил провокацию «с российскими дронами» в Польше.