Новый посол Британии в США отказался от своих слов о Трампе

Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон назвал необоснованной и неправильной свою критику в адрес президента США Дональда Трампа, с которой он выступал в прошлом. Об этом 71-летний влиятельный член правящей Лейбористской партии Соединенного Королевства заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, времена и отношение к Трампу изменились.

Дипломат также сказал, что американский лидер заслужил новое уважение от него. Он отметил, что это станет основой его работы на должности посла в Вашингтоне.

В 2019 году в интервью итальянской прессе Мандельсон заявил, что Трамп «почти что расист», которого даже его поклонники считают человеком «безрассудным и угрозой для мира». По его словам, тогдашний хозяин Белого дома демонстрировал неуважение к правительству Британии и относится к Соединенному Королевству «как к очередному штату».

По информации газеты Financial Times, Мандельсон приступит к работе в качестве посла в феврале.

26 января британский премьер-министр Кир Стармер провел первый телефонный разговор с Трампом. Премьер поздравил американского лидера с вступлением в должность и отметил его вклад в соглашение Израиля и ХАМАС, благодаря которому в секторе Газа прекратился огонь и начали освобождать заложников. Политики отметили важность сотрудничества Лондона и Вашингтона для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Во время разговора они также затронули вопросы торговли и обеспечения экономического роста.

Ранее Стармер призвал Европу помогать Украине больше из-за Трампа.