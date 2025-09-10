Трамп отверг обвинения в связи с подаренной Эпштейну непристойной открыткой

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал «чушью» обвинения о его причастности к непристойному рисунку, который был подарен финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за организацию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«Это не моя подпись, и я так не говорю, и любой, кто освещает мою деятельность, скажет, что это не мой язык. Это чушь», — сказал американский лидер, говоря об обвинениях в авторстве открытки с непристойным рисунком.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что непристойная открытка, которая была якобы нарисована Трампом для Эпштейна, является фейком.

8 сентября газета The Wall Street Journal написала, что в конгресс США была передана копия книги с поздравлениями за 2003 год, содержащая непристойную открытку Трампа, которую на свое 50-летие якобы получил Эпштейн.

Открытка представляет собой машинописный текст, обрамленный контуром обнаженной женщины. Послание заканчивается словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Сам американский лидер категорически отрицает то, что он когда-либо рисовал обнаженные женские фигуры или выражался подобным образом, и уже пригрозил подать в суд на WSJ.

Ранее американист заявил, что Трампа не отстранят от должности президента за связь с Эпштейном.