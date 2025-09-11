На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с раненым Чарли Кирком

Появилось видео первых минут после выстрела в Кирка в кампусе колледжа
Появилось видео первых минут после выстрела в республиканского блогера Чарли Кирка. Соответствующие кадры опубликовал телеканал NBC NEWS.

На кадрах видно, как после выстрела несколько человек быстро пронесли Кирка к машине. Вокруг образовалась суматоха, люди на стадионе начали хаотично бежать. Полиция просила людей не приближаться к Кирку.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп пообещал найти всех причастных к убийству консерватора Кирка.

