На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Катара осудили обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов

МИД Катара: обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов безумны
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об укрывательстве террористов в адрес Катара безумны. Об этом говорится в заявлении катарского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

«Переговоры проходили официально и публично, при международной поддержке и с участием делегаций США и Израиля. Попытку Нетаньяху заявить, что Катар тайно укрывает делегацию ХАМАС, можно расценивать лишь как отчаянную попытку оправдать преступление, осуждаемое во всем мире», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что заявления Нетаньяху стали попыткой оправдать «трусливое нападение» на Катар, а также угрозы будущих нарушений суверенитета государства.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее Украина назвала «грубым нарушением международного права» удар Израиля по Катару.

Все новости на тему:
Удар Израиля по Дохе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами