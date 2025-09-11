В МИД Катара осудили обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов

Обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об укрывательстве террористов в адрес Катара безумны. Об этом говорится в заявлении катарского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

«Переговоры проходили официально и публично, при международной поддержке и с участием делегаций США и Израиля. Попытку Нетаньяху заявить, что Катар тайно укрывает делегацию ХАМАС, можно расценивать лишь как отчаянную попытку оправдать преступление, осуждаемое во всем мире», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что заявления Нетаньяху стали попыткой оправдать «трусливое нападение» на Катар, а также угрозы будущих нарушений суверенитета государства.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее Украина назвала «грубым нарушением международного права» удар Израиля по Катару.