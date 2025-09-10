На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токио закроет все «Японские центры» в России

Токио решил закрыть все филиалы «Японского центра» в России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Власти Японии решили закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр», работавших на территории России. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

По его словам, причинами являются нынешнее состояние российско-японских отношений и «ситуация внутри РФ».

Как сообщает японский телеканал TBS, японская сторона уже проинформировала Россию о данном решении, попросив «содействовать обеспечению безопасности сотрудников» центров.

«Японский центр» — автономная некоммерческая организация, занимавшаяся обучением российских специалистов из числа руководителей предприятий и бизнесменов. На ее базе проводились лекции и семинары. Наиболее способные ученики получали возможность пройти стажировку в Японии.

3 сентября заместитель пред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уроки Второй мировой войны, к сожалению, во многих странах перестали восприниматься адекватно, даже в Японии.

Ранее в Японии призвали возобновить контакты с Россией.

