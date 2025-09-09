На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа не отстранят от должности президента за связь с Эпштейном, считает американист

Американист Дудаков: не исключено, что связь Эпштейна с Трампом – фейк
House Committee on Oversight and Government Reform/X

В сети появились новые подробности о связи президента США Дональда Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле людьми. Непристойная открытка, которую послал Трамп и чек с его именем могут быть подложными, этого исключать нельзя, заявил «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.

«Нужно понимать, что в этих документах Эпштейна зарыто очень много компромата на многих представителей политического класса Соединенных Штатов. И, конечно, все друг против друга это используют. Сейчас были опубликованы якобы открытки, переданные Эпштейну со стороны и Билла Клинтона, отставного президента-демократа, и Дональда Трампа. Есть вопросы к тому, насколько соответствует действительности — не является ли фейком? Безусловно, и демократы, и республиканцы этим пользуются для того, чтобы друг с другом воевать», — сказал он.

Политолог не считает, что президента США могут отстранить от должности из-за предполагаемых связей с Эпштейном.

«Что касается политических последствий — никакого импичмента не будет. Никакой попытки отстранить Трампа от власти [тоже] не будет. В это верить смысла нет — абсолютно нереалистично. Будут пытаться использовать против Трампа эти методы для того, чтобы его рейтинги упали и среди его электората образовался раскол, это 100 процентов», — сказал он.

Джеффри Эпштейн – американский финансист и фигурант резонансного дела, связанного с торговлей людьми и вовлечением несовершеннолетних в проституцию. СМИ писали, что на его острове Литл-Сент-Джеймс Эпштейн удерживал несовершеннолетних и насиловал. Как выяснилось позже, остров посещали 42-й президент США Билл Клинтон, банкир Джеймс Стейли и физик Стивен Хокинг. О связи Дональда Трампа с Джефри Эпштейном впервые стало известно в мае 2025 года после поста миллиардера Илона Маска в соцсети X. Тогда Маск заявил, что фамилия президента США числится в списках – по этой причине они не были опубликованы, утверждал он.

Ранее бывшая модель, встречавшаяся с Эпштейном, обвинила Трампа в домогательствах.

