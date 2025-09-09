На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме отреагировали на непристойную открытку Трампа, адресованную Эпштейну

Белый дом: непристойная открытка Трампа, адресованная Эпштейну, является фейком
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Непристойная открытка, которая была якобы нарисована президентом США Дональдом Трампом для осужденного за организацию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, является фейком. Об этом на своей странице в социальной сети X написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее словам, статья The Wall Street Journal о том, что демократы опубликовали открытку доказывает, что вся эта ситуация с поздравительной открыткой является ложью.

«Совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картину и не подписывал ее», — написала она.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что СМИ создают «фейковые новости» против американского лидера.

До этого WSJ писала, что в конгресс США была передана копия книги с поздравлениями за 2003 год, содержащая непристойную открытку Трампа, которую на свое 50-летие якобы получил Эпштейн.

Открытка представляет собой машинописный текст, обрамленный контуром обнаженной женщины. Послание заканчивается словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Сам американский лидер категорически отрицает то, что он когда-либо рисовал обнаженные женские фигуры или выражался подобным образом и уже пригрозил подать в суд на WSJ.

Ранее Трамп рассказал, как Эпштейн украл его девушек.

