Названа возможная дата заседания Совбеза ООН в связи с ударом Израиля по Дохе

ТАСС: заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по Дохе может пройти 10 сентября

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению израильского удара по Дохе, может пройти 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Заседание было запрошено Алжиром. Вероятно, оно пройдет завтра (10 сентября. — «Газета.Ru») во второй половине дня», — уточнил он.

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее Катар призвал Совбез ООН обратить внимание на удар Израиля по Дохе.