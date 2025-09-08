На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России поправили Орбана, заявившего о разделе Украины

Военкор Котенок поправил Орбана, анонсировавшего раздел Украины на три части
true
true
true

Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале «немного поправил» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предрек Украине раздел на три части.

Котенок напомнил, что Орбан анонсировал раздел Украины на три части после завершения конфликта: российскую, демилитаризованную и украинскую. Однако военкор не согласился с венгерским премьером и поправил его.

«В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой «российской части Украины» не будет, будет именно Россия», — написал он.

Также Котенок считает, что и «украинской» части тоже не будет, а вместо нее появится «западная». Журналист считает, что сколько бы областей ни сохранил под своим контролем Киев, к украинской субъектности это не будет иметь никакого отношения.

Кроме того, Котенок высказался о демилитаризованной зоне, заявив, что торг по этому вопросу еще не начался, несмотря на то, что во многом он является ключевым. В том числе сторонам предстоит определить ширину этой зоны и кем она будет заполнена, заключил военкор.

До этого Виктор Орбан заявил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

Ранее Зеленский назвал условие победы Украины в конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами