В России поправили Орбана, заявившего о разделе Украины

Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале «немного поправил» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предрек Украине раздел на три части.

Котенок напомнил, что Орбан анонсировал раздел Украины на три части после завершения конфликта: российскую, демилитаризованную и украинскую. Однако военкор не согласился с венгерским премьером и поправил его.

«В данном случае Орбана нужно немного поправить. Никакой «российской части Украины» не будет, будет именно Россия», — написал он.

Также Котенок считает, что и «украинской» части тоже не будет, а вместо нее появится «западная». Журналист считает, что сколько бы областей ни сохранил под своим контролем Киев, к украинской субъектности это не будет иметь никакого отношения.

Кроме того, Котенок высказался о демилитаризованной зоне, заявив, что торг по этому вопросу еще не начался, несмотря на то, что во многом он является ключевым. В том числе сторонам предстоит определить ширину этой зоны и кем она будет заполнена, заключил военкор.

До этого Виктор Орбан заявил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

