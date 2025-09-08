На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан предрек раздел Украины на три зоны: «Российская уже существует»

Премьер Венгрии Орбан предрек раздел Украины на три зоны, включая российскую
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по итогам текущих переговоров о гарантиях безопасности Украины республика будет разделена на три зоны, причем российская уже существует. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

Он указал, что нынешние дискуссии в Европе о гарантиях безопасности уже признают существование «российской зоны», сейчас обсуждается лишь ее размер и формат. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

«Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе «элегантно» рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом разделения Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты идут лишь о том, сколько регионов она должна включать», — сказал Орбан.

Политик также заявлял, что европейским лидерам следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией. По его словам, соглашение должно подразумевать, что Украине не сможет стать членом Североатлантического альянса или Евросоюза.

Ранее в Евросоюзе пришли к неутешительному выводу о своей роли на международной арене.

