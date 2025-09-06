«Уже стали врагами»: в Кремле рассказали, какие компании не пустят обратно в Россию

Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в возвращении на рынок западных компаний, однако некоторым игрокам этот процесс обойдется дорого. При этом организации, которые открыто финансировали ВСУ, уже «стали для Москвы врагами». По данным Центра стратегических разработок, с февраля 2022-го полностью или частично деятельность в РФ прекратили 1502 компании. Из них 23% попали в так называемый «красный список» — без шансов на возвращение. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Россия заинтересована в возвращении на рынок западных компаний, потому что любой экономике нужны новые технологии, компетенции и инвестиции. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне кажется, говорить о том, что мы не заинтересованы в возвращении этих компаний, было бы ошибочным. Любая экономика мира заинтересована в иностранных инвестициях, заинтересована в том, чтобы в страну приходили новые технологии, новые компетенции. Это очень важно», — отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что Россия будет вести уважительный диалог с компаниями, которые при уходе с российского рынка выполнили все обязательства. А вот тем, кто поступил непорядочно — «бросил сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства», — возвращение обойдется дорого.

«Они должны будут все оплатить — все, что тогда недоплатили», — пояснил представитель Кремля.

В то же время Песков добавил, что предоставить возможность вернуться надо всем компаниям. Однако есть и те, кто уже стал для РФ врагами.

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — заключил пресс-секретарь Путина.

Еще в марте в Госдуме предлагали лишить возможности вернуться компании, которые открыто спонсировали украинскую армию. С таким предложением к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратился руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме, депутат Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что подобные компании не нужны России «ни под каким видом».

«Красный список»

С февраля 2022-го по середину 2025-го российский рынок покинуло значительное число компаний. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), полностью или частично прекратили свою деятельность в РФ 1502 иностранных игрока. Все эти компании были распределены на три списка — красный, желтый и зеленый — в зависимости от того, какой была их стратегия ухода и риторика в публичной коммуникации.

В «красном списке» оказалось около 23% компаний, которые допустили откровенно недружественные действия, а именно использовали агрессивную риторику, мотивировали свой уход несоответствием изменившейся конъюнктуры ценностям компании, совершали пожертвования в адрес ВСУ или госструктур Украины, а также действовали в ущерб российским клиентам и партнерам.

Большинство из этих компаний (16,8%) получили «красный» статус, так как совершили только одно недружественное действие. Сюда попали, например, Amazon, PayPal и «Би-би-си».

Однако в общем «красном списке» выделили еще два подсписка. В «бордовый» ЦСР отнес компании «с испорченной репутацией» (4,3% от общего числа). Среди них — производитель сетевого оборудования Cisco, фармацевтическая компания Pfizer, а также сервис проверки правописания и орфографии Grammarly. Сервис графического дизайна Canva при этом отнесли к «самому черному списку».

В ЦСР отметили, что у компаний из «красного списка» нет шансов вернуться в РФ. При этом в центре заявили, что иностранные игроки могут оспорить включение в этот перечень при предоставлении подтверждающих документов.

Многие хотят вернуться

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025 5 сентября, также заявил, что многие европейские компании уходили из страны, терпя убытки, и теперь хотят вернуться обратно.

«Мы же знаем, у нас контакты есть: многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться», — пояснил глава государства.

Он также добавил, что многие компании из США готовы возобновить или начать работу с Россией. По словам Путина, в этом отношении страна остается открытой — кто хочет, пусть возвращается, «исходя из текущих условий».

Условия возвращения

Директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский, в свою очередь, рассказал РИА Новости, при каком условии ушедшие из России западные компании могут вернуться на рынок.

«Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений», — заявил Биричевский.

По его словам, наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях.