Сенатор Грэм пригрозил России статусом страны — спонсора терроризма

Грэм будет продвигать проект о признании РФ государством — спонсором терроризма
Nathan Howard/Reuters

Главный критик России в конгрессе США сенатор Линдси Грэм намерен продвигать законопроект о признании РФ государством — спонсором терроризма. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, в ходе российско-украинского конфликта Москва «похитила более 19 000 украинских детей», что является «варварским актом».

«Как я уже говорил ранее в этом году, я намерен продвигать законопроект, согласно которому Россия будет признана государством — спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, если они не вернут детей», — написал он.

Сенатор отметил, что такой статус для России сделает ведение бизнеса с ней опасным для других стран и иностранных компаний.

Признание страной — спонсором терроризма влечет за собой жесткие меры: запрет на оборонный экспорт, контроль за товарами двойного назначения и финансовые ограничения. Сейчас в этом списке значатся Сирия, Иран, КНДР и Куба. В МИД России заявили, что подобное решение станет «точкой невозврата» и может привести к разрыву дипотношений.

Ранее Рубио заявил, что США не хотят вводить санкции против России ради диалога о мире на Украине.

