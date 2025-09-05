США и ЕС придумали обход одного запрета России по Украине

NBC: США и ЕС обсуждают отправку на Украину войск из стран, не входящих в НАТО

США и Европа обсуждают отправку на Украину войск из стран, не входящих в НАТО, на фоне протестов России о размещении в стране западного военного контингента. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, рассматривается отправка на Украину войск, например, из Саудовской Аравии или Бангладеша. При этом натовские государства смогут охранять демилитаризованную зону и мониторить ситуацию при помощи беспилотников и спутников. Границы этой зоны пока не определены, уточняет NBC. Кроме того, предлагается дать Украине возможность подписать ряд соглашений с союзниками, а Турция будет обеспечивать свободу судоходства в Черном море.

Отмечается, что этот план был разработан после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Однако известно, что Трамп пока не одобрил, но и не исключил какой-либо из вариантов.

До этого издание Military Times со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Киев обеспокоен тем, что отправка европейских войск может быть дорогой и ненадежной гарантией безопасности. Собеседник издания усомнился, что европейские войска в случае возможного нападения на Украину «вступят в бой». По его мнению, установка европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield («Европейский небесный щит») стала бы более надежной гарантией безопасности для Украины.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.