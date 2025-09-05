На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США и ЕС придумали обход одного запрета России по Украине

NBC: США и ЕС обсуждают отправку на Украину войск из стран, не входящих в НАТО
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

США и Европа обсуждают отправку на Украину войск из стран, не входящих в НАТО, на фоне протестов России о размещении в стране западного военного контингента. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, рассматривается отправка на Украину войск, например, из Саудовской Аравии или Бангладеша. При этом натовские государства смогут охранять демилитаризованную зону и мониторить ситуацию при помощи беспилотников и спутников. Границы этой зоны пока не определены, уточняет NBC. Кроме того, предлагается дать Украине возможность подписать ряд соглашений с союзниками, а Турция будет обеспечивать свободу судоходства в Черном море.

Отмечается, что этот план был разработан после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Однако известно, что Трамп пока не одобрил, но и не исключил какой-либо из вариантов.

До этого издание Military Times со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Киев обеспокоен тем, что отправка европейских войск может быть дорогой и ненадежной гарантией безопасности. Собеседник издания усомнился, что европейские войска в случае возможного нападения на Украину «вступят в бой». По его мнению, установка европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield («Европейский небесный щит») стала бы более надежной гарантией безопасности для Украины.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами